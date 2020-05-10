Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:50Заразились
на 10.05В России 209 688+11 012В мире 4 024 009+85 945

В Иране заявили о готовности провести полный обмен заключенными с США из-за COVID-19

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Иран готов провести без предварительных условий полный обмен заключенными с США, сообщает в воскресенье телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя иранского правительства Али Рабиеи.

"Мы готовы обмениваться иранскими и американскими заключенными, и мы готовы обсуждать этот вопрос, но американцы пока не ответили", - сказал он.

"Мы обеспокоены безопасностью и здоровьем иранцев в тюрьме (…) на фоне вспышки коронавируса, - добавил Рабиеи. - Мы считаем Америку ответственной за безопасность иранцев".

Al Arabiya напоминает, что в 2019 году Тегеран и Вашингтон, отношения между которыми резко ухудшились за последние годы, обменяли американского студента Вана Сюиэ, находившегося три года в иранском заключении по обвинению в шпионаже, на иранского биолога Массуда Сулеймани, обвинявшегося в США в нарушении американского санкционного режима.

Иран США

Новости по теме

Новости

Оппозиция в Белоруссии отказалась от участия в кампании по выборам президента

Трое россиян похищены при нападении пиратов на два судна в Экваториальной Гвинее

Эстония первой получит от Японии потенциальное лекарство от COVID-19 для исследований

Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 мая

В Южной Корее зафиксирован самый большой рост числа инфицированных COVID-19 за месяц

Президент Венесуэлы готовит жалобу в ООН на попытку вторжения колумбийских боевиков

Президент Венесуэлы готовит жалобу в ООН на попытку вторжения колумбийских боевиков

Спикер парламента Грузии раскритиковал назначения Саакашвили на Украине

Во Франции выявлен новый очаг коронавируса

Более четырех миллионов человек в мире заразились COVID-19

Трубоукладчик "Газпрома" встал на якорь в акватории германского порта Мукран

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');