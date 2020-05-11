Bloomberg сообщил о самоизоляции Пенса из-за COVID-19 у его пресс-секретаря

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Вице-президент США Майк Пенс принял решение отправиться на самоизоляцию после того, как в пятницу у его пресс-секретаря Кэти Миллер диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Речь идет о мере предосторожности, поскольку сам Пенс не болен: в воскресенье он прошел тест на коронавирус. Результат анализа был отрицательным.

В субботу вице-президент США не принял участие в совещании с президентом Дональдом Трампом и военачальниками.

Как сообщали американские СМИ, Кэти Миллер замужем за Стивеном Миллером - главным помощником Трампа. Она стала уже вторым сотрудником в офисе вице-президента США, у кого подтвердилось заражение коронавирусом.

Между тем, ранее COVID-19 диагностировали у личного помощника Трампа, который сервирует ему еду и выполняет другие поручения в западном крыле Белого дома.