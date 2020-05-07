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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:51Заразились
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Личный помощник Трампа заразился коронавирусом

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - У сотрудника президента США Дональда Трампа, который сервирует ему еду и выполняет другие поручения в западном крыле Белого дома, выявили коронавирус COVID-19, сообщает NBC News.

По словам представителя Белого дома Хогана Гидли, после того, как в Белом доме узнали о положительном результате теста на коронавирус у этого сотрудника, анализ сдали и Трамп, и вице-президент Майк Пенс. Результат был отрицательный.

Сам Трамп заявил журналистам, что "не имел тесных контактов с этим человеком".

Заразившийся сотрудник - военный, состоит на службе в ВМС США. Он заботится о повседневных нуждах президента: сервирует ему еду, приносит напитки, приводит в надлежащий вид его одежду и обувь.

Работающие в западном крыле сотрудники постоянно проходят проверку на заражение, однако немногие из них на работе носят защитные маски, отмечает NBC News. Согласно информации источника NBC News, Трамп сильно разозлился, узнав, что COVID-19 выявили у человека, который ежедневно с ним контактирует.

Опасения по поводу возможного заражения президента США уже возникали в марте после того, как у члена делегации бразильского президента Жаира Болсонару после их визита в резиденцию Трампа во Флориде был диагностирован коронавирус. Тест тогда сдали Трамп и его супруга Меланья, результат был отрицательным.

США Дональд Трамп Майк Пенс Коронавирус

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