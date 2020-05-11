Представитель Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции из-за коронавируса

Вице-президент США не болен COVID-19 и продолжит работать в Белом доме

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Вице-президент США Майк Пенс собирается в понедельник вернуться на работу в Белый дом, так как не болен коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил его представитель Девин О'Мэлли.

"Вице-президент Пенс продолжит следовать рекомендациям врачей Белого лома. Он не находится на карантине", - отмечается в заявлении О'Мэлли.

В документе сказано, что все тесты Пенса на коронавирус были отрицательными. В понедельник он планирует быть в Белом доме, подчеркнул представитель вице-президента.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Пенс принял решение в качестве меры предосторожности самоизолироваться после того, как в пятницу его пресс-секретарь Кэти Миллер заразилась коронавирусом.

В субботу вице-президент США не принял участие в совещании с президентом Дональдом Трампом и военачальниками.