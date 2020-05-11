Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:23Заразились
на 11.05В России 221 344+11 656В мире 4 101 699+77 690

Работающих около Трампа сотрудников Белого дома обязали носить маски

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Сотрудников администрации президента США Дональда Трампа, работающих в Западном крыле Белого дома, обязали носить маски в рамках борьбы против распространения коронавируса COVID-19, сообщает The Hill.

Хроника коронавируса. Май.

Согласно полученной сотрудниками инструкции, отныне они должны надевать маски, когда не находятся за своим рабочим местом и не могут держаться на достаточно большом расстоянии от коллег.

Кроме того, сотрудников просят "избегать посещений Белого дома, когда в этом нет необходимости".

В Западном крыле находятся рабочие помещения президента, в частности, Овальный кабинет.

Такие меры приняли после того, как ранее в мае стало известно, что коронавирусом заразились камердинер Трампа, а также пресс-секретарь вице-президента США Майка Пенса.

Тему масок регулярно поднимают журналисты на брифингах в Белом доме: Трамп неоднократно отвечал на вопрос, почему на том или ином мероприятии он был не в маске. Обычно президент объясняет, что не имеет ничего против ношения маски и готов делать это, когда нет другого выхода. В то же время он напоминает, что регулярно проходит тесты на коронавирус и потому уверен, что не заразен.

США Дональд Трамп коронавирус

Новости по теме

Новости

В США провели более 9 млн тестов на коронавирус

Конгрессмены США призвали к санкциям против РФ в ответ на нарушения прав человека

ЕС напомнил об условиях перед началом переговоров о "безвизе" с Восточным партнерством

ЕС напомнил об условиях перед началом переговоров о "безвизе" с Восточным партнерством

Французов призвали быть готовыми к повторной изоляции

Французов призвали быть готовыми к повторной изоляции

Что произошло за день: понедельник, 11 мая

Космический корабль Cygnus отстыковался от МКС

СМИ узнали о планах США обвинить КНР в попытках украсть данные по вакцине от COVID-19

СМИ узнали о планах США обвинить КНР в попытках украсть данные по вакцине от COVID-19

Бомбардировщик США выполнил полет у западных рубежей России

Саудовская Аравия повысила НДС в три раза и отменила пособия на дороговизну жизни

Саудовская Аравия повысила НДС в три раза и отменила пособия на дороговизну жизни

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 мая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');