В Казахстане режим ЧП из-за коронавируса будет признан форс-мажором

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайного положения из-за пандемии COVID-19 будет признан форс-мажорным обстоятельством для бизнеса в Казахстане, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

На заключительном заседании госкомиссии по чрезвычайному положению он подчеркнул, что чрезвычайное положение должно признаваться форс-мажором при обращении в суд представителей индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса.

Токаев также сообщил, что в Казахстане намерены приостановить возбуждение процедуры банкротства в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей до 1 октября 2020 года.

"Важно в этот непростой период поддерживать экономическую активность действующих предпринимателей, защищать частную собственность и конкуренцию. С целью недопущения давления со стороны недобросовестных кредиторов поручаю приостановить возбуждение процедуры банкротства в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 1 октября текущего года", - сказал Токаев.