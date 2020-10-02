Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:17Заразились
на 01.10В России 1 185 231+8 945В мире 33 968 093+326 540

Bloomberg узнал о заражении коронавирусом советника Трампа

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Тест на коронавирус COVID-19 у Хоуп Хикс - близкого помощника президента США Дональда Трампа - дал положительный результат, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Хикс сопровождала Трампа в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту на встречу президента с избирателями. Они с Трампом летели одним самолетом.

По данным агентства, признаков того, что Трамп заразился коронавирусом, нет.

Bloomberg напоминает, что в окружении президента США и раньше были случаи заражения коронавирусом, однако немногие работают с Трампом так тесно, как Хикс, которая входит в его команду еще со времен президентской кампании 2016 года.

США Дональд Трамп Хоуп Хикс Коронавирус

Новости по теме

Новости

Законодатели США призвали Госдеп поспособствовать перемирию в Карабахе

Cаммит ЕС осудил использование химического оружия против Навального

Лукашенко не попал под санкции ЕС

Лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии

Лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии

Пять стран в ООН призвали РФ "раскрыть обстоятельства отравления" Навального

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

CNN сообщил о вербовке сирийских наемников для отправки в Карабах

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армения сообщила о сбитом возле Еревана азербайджанском беспилотнике

Армения сообщила о сбитом возле Еревана азербайджанском беспилотнике
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе подсчитали потери Азербайджана с начала конфликта

Пандемия коронавируса

В Италии выявили рекордное с апреля суточное число зараженных COVID-19

ЕС расширил список санкций за строительство Крымского моста

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');