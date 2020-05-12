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США предложили Ирану прислать самолет за своими гражданами

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Тегеран может послать специальный самолет и забрать из США 11 своих граждан, которые изъявили желание вернуться на родину и которых американские власти стремятся депортировать, заявил исполняющий обязанности замминистра внутренней безопасности Соединенных Штатов Кен Кучинелли.

"У нас есть 11 ваших граждан, которые находятся у нас незаконно и которых мы пытались вернуть вам. И вдруг вы говорите, что хотите их вернуть. Так пришлите чартерный рейс, и мы вернем всех 11 сразу", - написал американский чиновник в твиттере.

Он добавил, что Вашингтон уже несколько месяцев пытается отправить на родину иранского профессора Сируса Асгари.

Ученый, который был обвинен в краже американских секретов, но был оправдал судом еще в ноябре прошлого года, продолжает находиться под стражей. По данным СМИ, он заразился коронавирусом.

СМИ сообщали, что США и Иран могут произвести обмен заключенными по формуле всех на всех, причем, по заявлениям Тегерана, для этого не нужны посредники и дополнительные переговоры.

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