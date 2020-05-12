Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:38Заразились
на 12.05В России 232 243+10 899В мире 4 177 504+75 805

В Великобритании отменили праздник летнего солнцестояния в Стоунхендже

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Власти в Великобритании из-за распространения коронавируса COVID-19 объявили о запрете на посещение этим летом праздника в честь дня летнего солнцестояния в британском Стоунхендже в графстве Уилтшир, сообщает во вторник Associated Press.

День летнего солнцестояния отмечают 21 июня. Британское агентство по охране памятников "Английское наследие", которое управляет этим памятником истории и культуры, пообещало, что в этом году рассвет на Стоунхендже будет транслироваться онлайн в прямом эфире.

Обычно тысячи неоязычников, хиппи и туристов приезжают в июне и в декабре в Стоунхендж, чтобы встретить дни летнего и зимнего солнцестояния. В агентстве заявили, что приняли решение отменить традиционные мероприятия в этом году, поскольку проведение их невозможно в связи с запретом на собрания людей из-за коронавируса.

В обычные экскурсионные дни проход внутрь сооружения запрещен, попасть туда можно в рамках специального визита или мероприятий.

Стоунхендж - массивное каменное сооружение, находящееся в 130 км к юго-западу от Лондона и внесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. До сих пор история возведения мегалитического сооружения (мегалиты - сооружения из огромных каменных глыб), а также его назначение, историкам и археологам неизвестны. Предполагается, что ему может быть порядка 4,5 тыс. лет.

Сооружение представляет собой круг диаметром 30 метров, состоящий из вертикально поставленных камней. Сверху они перекрыты горизонтальными плитами. В середине сооружения располагаются два кольца невысоких камней, между ними - третье кольцо из попарно составленных высоких глыб. В центре находится камень, который считается, предположительно, алтарем.

Великобритания коронавирус

Новости
Пандемия коронавируса

Лукашенко заявил, что Россия прибегла к белорусскому методу борьбы с COVID-19

Лукашенко заявил, что Россия прибегла к белорусскому методу борьбы с COVID-19
Пандемия коронавируса

В Эстонии выявили две уникальные мутации коронавируса

Tesla возобновит производство в Калифорнии вопреки запрету местных властей

Tesla возобновит производство в Калифорнии вопреки запрету местных властей

Жителей китайского Уханя поголовно протестируют на коронавирус

Что случилось этой ночью: вторник, 12 мая

Ученый из КНР исключил утечку коронавируса из Уханьского института вирусологии

Ученый из КНР исключил утечку коронавируса из Уханьского института вирусологии

Ежегодный еврейский парад в память о прекращении эпидемии состоится онлайн

Ежегодный еврейский парад в память о прекращении эпидемии состоится онлайн

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 4,25 млн человек

В Китае выявлен один новый случай активной формы коронавируса

В Китае выявлен один новый случай активной формы коронавируса

В России могут возобновить работу призывные комиссии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');