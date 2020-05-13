Австрия и Германия решили открыть общую границу в середине июня

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Австрия и Германия планируют открыть общую границу 15 июня, заявила в министр туризма Австрии Элизабет Кестингер в эфире австрийского радио О1.

Пограничный контроль между странами действует порядка двух месяцев из-за ситуации с коронавирусом.

По словам Кестингер, канцлеры двух стран Ангела Меркель и Себастьян Курц согласовали двухэтапный план ослабления ограничений на поездки. На первом этапе уже в эту пятницу, 15 мая будут сняты некоторые ограничения на движение через границу, а второй этап начнется как раз 15 июня, когда пограничный контроль будет снят.

В Австрии за время пандемии зарегистрировали 15,9 тыс. инфицированных, скончались 623 человека, а выздоровели - более 14,1 тыс. В Германии - 173,1 тыс. случаев выявлены, скончались 7,7 тыс. человек, выздоровели - 148,7 тыс.