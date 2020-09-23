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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:22Заразились
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К правительству Австрии подан иск из-за COVID-19 на курорте в Тироле

К правительству Австрии подан иск из-за COVID-19 на курорте в Тироле
Курорт Ишгль в Тироле
Фото: Reuters

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Австрии частная Ассоциация по защите прав потребителей VSV сообщила, что в суд поданы четыре гражданских иска к правительству в связи со вспышкой коронавируса на горнолыжном курорте Ишгль в Тироле. Как передает ВВС, считается, что туристы увезли оттуда коронавирус в 45 стран.

Пандемия коронавируса

В общей сложности истцы требуют компенсировать им до 100 000 евро ущерба.

В VSV уточнили, что рассматривают эти иски как пробные. Сейчас ассоциация получила согласие более чем 6000 человек из разных стран на участие в коллективном иске в 2021 году. Большинство из откликнувшихся - жители Германии, Австрии, Великобритании и США.

С учетом грядущего масштабного разбирательства VSV обратилась с письмом к канцлеру Себастьяну Курцу и предложила ему соглашаться на досудебное урегулирование.

О первом выявленном случае заражения коронавирусом в Ишгле было объявлено 7 марта. После этого Минздрав Австрии сообщал, что допускает, что первые зараженные появились на этом курорте в начале февраля.

В VSV считают, что местные и федеральные власти знали об угрозе массового заражения в деревне раньше, чем признали это официально, и что чиновники слишком медленно реагировали на угрозу.

На пресс-конференции юрист ассоциации Александр Клаузер напомнил, что один отель в Иннсбруке (столице Тироля) был закрыт уже 25 февраля из-за положительного теста у сотрудника. Он считает, что власти провинции могли принять меры уже тогда.

Также Клаузеру известно, что федеральные чиновники получали данные о заражениях в Ишгле 3, 4 и 5 марта, в том числе от правительства Исландии, после того, как на этот остров прибыла из Тироля целая группа зараженных.

Тем не менее первый случай был признан только 7 марта, карантин в Ишгле и на ближайших курортах ввели 13 марта, и все это время туристы могли беспрепятственно выехать, увеличивая угрозу вывоза оттуда коронавируса.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Хроника 09 января – 23 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Австрия коронавирус Себастьян Курц VSV Исландия

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