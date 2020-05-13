Армия США возобновит крупномасштабные учения в Европе, несмотря на пандемию COVID-19

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Тысячи американских военнослужащих в июне впервые с начала пандемии коронавируса будут задействованы в крупных учениях на европейском театре военных действий, сообщило в среду Командование армии США в Европе.

Все меры предосторожности в связи с COVID-19 будут соблюдены с тем, чтобы защитить здоровье военных, участвующих в этих учениях, говорится в сообщении.

Маневры Allied Spirit, которые будут проходить в Польше с участием также тысяч польских военнослужащих, являются уменьшенной версией учений Defender Europe-2020, которые должны были стать крупнейшими в Европе со времен окончания холодной войны, но были отменены из-за пандемии коронавируса.

Американское командование сообщило, что учения Allied Spirit будут проходить с 5 по 19 июня на полигоне Дравско-Поморске на северо-западе Польши. В них примут около шести тысяч американских и двух тысяч польских военнослужащих.

Отмена учений Defender Europe-2020

В марте Пентагон приказал оставить переброску войск в Европу для участия в учениях Defender Europe-2020 из-за пандемии коронавируса. Было решено отметить все составные части учения, в том числе операции по воздушному десантированию американских войск в Грузии и в странах Балтии.

Планировалось, что в учениях Defender Europe-2020 примут участи 20 тыс. американских военнослужащих, которых предполагалось перебросить из США в Европу.

Армия Соединенных Штатов успела направить в Европу около шести тысяч военнослужащих, когда Пентагон принял решение приостановить проведение учений. На корабли и самолеты в тот момент уже было загружено до 90% всей военной техники, которая должна была быть переброшена в регион.