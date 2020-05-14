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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:27Заразились
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В Елисейском дворце заявили, что вакцина от COVID-19 должна быть доступна для всех

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Будущая вакцина от коронавируса должна быть доступной как можно скорее, и ее следует распределять справедливым и равноправным образом, цитируют в четверг французские СМИ заявление Елисейского дворца.

"Предпринятые в последние недели и месяцы усилия показывают необходимость того, чтобы вакцина была всемирным общественным достоянием, то есть исключена из рыночных законов", - отмечает канцелярия президента Франции.

В Елисейском дворце подчеркнули, что вакцина должна быть "доступна всюду, для всех и одновременно".

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Так в Париже отреагировали на сделанное накануне главой французской фармацевтической компании Sanofi Полом Хадсоном заявление о том, что у Соединенных Штатов, вероятно, будет приоритет в снабжении будущей вакциной от коронавируса по причине американского финансирования соответствующей исследовательской работы, которую ведет Sanofi.

Такая позиция руководителя Sanofi вызвала негодование и протест французского политического класса.

Глава отделения Sanofi France Оливье Богийо попытался смягчить заявление своего генерального директора. "Если создадим вакцину, она будет доступна всем, американцы и европейцы получат ее одновременно", - заверил он в интервью телеканалу BFMTV.

По его словам, Хадсона не так поняли, тот якобы всего лишь хотел, чтобы Евросоюз действовал более эффективно.

Комментируя в четверг в Брюсселе эту полемику, официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер заявил, что Евросоюз не предусматривает мер, которые бы дали преимущества европейцам над другими в использовании будущей вакцины против коронавируса.

Он отметил, что Еврокомиссия придерживается такой стратегии, "которая позволит предоставить в распоряжение всех, кто в этом нуждается, будь то в Европе или вне ее, необходимую вакцину для защиты против COVID-19".

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Минздрав Франции отметил в четверг продолжающуюся несколько недель тенденцию снижения числа госпитализированных из-за коронавируса пациентов.

В настоящее время госпитализированы 20 463 человека. Это на 608 меньше, чем накануне. В реанимационных отделениях находятся 2 299 пациентов, на 129 меньше, чем днем раньше.

Всего за время эпидемии в стране были госпитализированы с диагнозом коронавируса 97 844 человека. За это время выписались из больниц 59 605 вылечившихся.

Во Франции за минувшие сутки умерли 351 заразившийся коронавирусом (83 накануне), всего с начала эпидемии насчитывается 27 425 смертей.

Со среды зарегистрировано 622 новых инфицированных COVID-19, за период эпидемии их число достигло 141 356 выявленных случаев.

Франция

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