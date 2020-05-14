Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:11Заразились
на 13.05В России 242 271+10 028В мире 4 261 955+84 451

Трамп выбрал руководителей совместной разработкой COVID-вакцины частными компаниями

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп планирует поручить бывшему руководителю фармацевтической компании Монсефу Слауи и генералу армии Густаву Перна возглавить проект "Операция "Сверхзвуковая скорость"", направленный на ускорение разработки вакцины от COVID-19, сообщает The Hill.

В миреВ США заявили о возможности создать сотни миллионов доз вакцин против COVID-19 к 2021 г.Читать подробнее

По словам одного из чиновников администрации, Слауи будет главным советником проекта, а генерал Перна - главным операционным директором.

Слауи - бывший руководитель отдела по созданию вакцин компании GlaxoSmithKline. В течение примерно восьми лет своей работы он руководил разработкой отдельных вакцин, которые защищают от гастроэнтерита у младенцев, пневмококковой инфекции и рака шейки матки. В настоящее время он является венчурным инвестором, но также входит в совет директоров биотехнологической компании Moderna.

Перна будет работать в качестве главного операционного директора проекта. Он является специалистом по логистике и служит руководителем командования материально-технического обеспечения сухопутных войск.

"Операция "Сверхзвуковая скорость""

В конце апреля стало известно, что администрация Трампа пытается реализовать проект "Операция "Сверхзвуковая скорость"". Его цель - объединить частные фармацевтические компании, правительственные учреждения и военных, чтобы попытаться сократить время разработки вакцины против коронавируса на восемь месяцев.

Ранее эксперты в сфере здравоохранения США заявляли, что вакцина против коронавируса может быть готова в лучшем случае в течение 12-18 месяцев.

Хроника коронавируса. Май.

18
Медсестры отдают дань памяти коллегам погибшим от COVID-19 в столице БразилииПравительство Таиланда продолжает ослаблять ограничения, связанные с ведением бизнеса в Бангкоке, которые были введены несколько недель назад для борьбы с распространением COVID- 19.Сенаторы США Ричард Барр и Тим Кейн приветствуют друг друга перед совещанием о коронавирусной болезни в Вашингтоне12 мая. В Стамбуле веганы-активисты призывают жителей употреблять в пищу продукты растительного происхождения, полагая, что переход на вегетарианство предотвратит заражение людей от таких болезней, как COVID-1912 мая. В понедельник вечером Конституционный совет Франции утвердил закон о выходе страны из изоляции при сохранении ряда ограничений, связанных с чрезвычайной санитарной обстановкой. На фото: празднование ослабления карантина в пригороде Парижа Сен-Манде.12 мая. В Шанхае впервые с января заработал "Диснейленд". Парк развлечений будет работать с ограничением на число посетителей. Гости "Диснейленда" обязаны использовать специальное приложение для смартфона, разработанное шанхайскими властями, которое отслеживает здоровье и контакты пользователя с возможными носителями коронавируса.С 11 мая в Испании существенно ослаблены ограничительные меры, введенные для борьбы против коронавирусной инфекции. В частности, жителям разрешено свободно перемещаться по территории провинции, в которой находятся. Такое ослабление режима коснулось 51% населения.8 мая. Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зараженных превысило 100 тысяч человек. В стране зарегистрировали свыше 121,6 тыс. случаев инфицирования. На фото: медсестра из племени Уитото в маске с надписью "жизнь коренных народов имеет значение".8 мая. Власти Непала продлили режим изоляции до 18 мая.8 мая. Работники дома престарелых в Галисии на северо-западе Испании отметили 98-й день рождения своей подопечной, вынужденной находиться в изоляции.7 мая. В греческом городе Салоники прошла акция протеста работников музыкальной индустрии, требующих помощи правительства в период карантина.7 мая. В преддверии Дня Победы в Казани под окнами ветеранов, находящихся на самоизоляции, проводят персональные концерты.6 мая. В Испании началась постепенная отмена карантина. Власти разрешили открыться небольшим магазинам, парикмахерским по предварительной договоренности и ресторанам "на вынос".6 мая. Около 57 000 учеников в Ухане сегодня возвращаются в школу впервые после отмены 76-дневного карантина. В классы вернулись старшеклассники, которым надо готовиться к экзаменам.6 мая. Власти Индии продлили шестинедельный карантинный режим на две недели - до 17 мая. На фото: дезинфекция денежных купюр и медицинской маски в Калькутте.5 мая. Аргентина продлила ограничительные меры до 10 мая.2 мая. В Найроби работники министерства здравоохранения Кении начали массовое тестирование граждан на COVID-19. В стране выявлено 535 заболевших коронавирусной инфекцией, скончались 24 человека.1 мая. Работников складов компании Amazon, которые организовали забастовку из-за небезопасных условий труда, уволили. Они утверждали, что за последние дни 10 их коллег заразились COVID-19. На фото: дочь принимавшего участие в демонстрации сотрудника.
Медсестры отдают дань памяти коллегам погибшим от COVID-19 в столице Бразилии
США Дональд Трамп Монсеф Слауи Густав Перна Коронавирус

Новости по теме

Новости

NYT уверена в точности своих данных по смертности от COVID-19 в РФ

NYT уверена в точности своих данных по смертности от COVID-19 в РФ

Захарова заявила, что судьба FT и NYT в России зависит от публикации ими опровержения

Захарова заявила, что судьба FT и NYT в России зависит от публикации ими опровержения

Что произошло за день: среда, 13 мая

Советник Трампа не исключил переноса президентских выборов из-за COVID-19

Аккаунт Кадырова в Instagram снова заблокировали

Аккаунт Кадырова в Instagram снова заблокировали

Что случилось этой ночью: среда, 13 мая

Южная Корея сообщила о смене начальника разведки КНДР

США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ

США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ

Небензя рассказал о готовности резолюции СБ ООН о прекращении войн

Небензя рассказал о готовности резолюции СБ ООН о прекращении войн

Более 70 тысяч человек заразились коронавирусом в Канаде

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');