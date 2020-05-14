Эксперт из ЕС заявил, что вакцину против COVID-19 создадут в лучшем случае через год

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - По оптимистичному сценарию, который основан на данных текущих испытаний, вакцина против коронавируса может быть готова через год, заявили в четверг в Европейском агентстве лекарственных средств.

"Если все пойдет по плану, то некоторые из вакцин могут быть готовы к получению разрешения через год", - заявил на пресс-конференции Марко Кавалери - сотрудник агентства, отвечающий за стратегию развития вакцины.

"Это всего лишь прогнозы, основанные на том, что мы видим сейчас. Но я должен еще раз подчеркнуть, что это наилучший сценарий", - сказал он, добавив, что не все вакцины, которые разрабатываются сейчас, в итоге получат разрешение. Кроме того, в работе над вакциной могут быть и задержки, предупредил он.

Между тем в России настроены более оптимистично. Накануне, 13 мая, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко выразил надежду, что первые вакцины от коронавируса появятся уже в конце июля.