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ЦИК Белоруссии отказал в регистрации инициативной группы "сурового белоруса"

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Центризбирком Белоруссии отказал в регистрации инициативной группы по выдвижению минчанина Виталия Зелковского, известного в интернете как "суровый белорус", кандидатом на предстоящих президентских выборах, передает корреспондент "Интерфакса"

Глава ЦИК Лидия Ермошина на заседании в пятницу" пояснила, что порядок подачи заявления не соответствует установленному - Зелковский отправил заявление по электронной почте, тогда как оно должно быть в обязательном порядке предоставлено в письменном виде.

Кроме того, в списке инициативной группы "сурового белоруса" был указан только он сам, тогда как требуется как минимум 100 человек.

Блогер Зелковский стал интернет-мемом из-за своей манеры фотографироваться у мировых достопримечательностей с серьезным лицом.

Выборы президента Белоруссии должны пройти 9 августа.

Белоруссия Виталий Зелковский

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