Задержанные в Верховном суде Белоруссии оппозиционеры оштрафованы на крупные суммы

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Белоруссии на крупные суммы оштрафованы сторонники опозиционера Николая Статкевича, которых 19 мая задержали в Верховном суде страны. Об этом сообщил правозащитный центр "Весна". Пятерых задержанных оштрафовали, шестого арестовали на семь суток.

Арестован Артем Бабок.

"Владимир Невмержицкий получил штраф в 50 базовых величин (1350 белорусских рублей, более $560 по текущему курсу), Тамара Потоцкая - 40 базовых величин (1080 рублей, или $450), Анжелика Железнякова - 45 базовых величин (1215 рублей или $506)", - сообщили правозащитники.

Ольгу Кравченко оштрафовали на пять базовых величин, или 135 рублей, Юлию Лемехову - на 25 (675 рублей).

19 мая стало известно, что ЦИК Белоруссии отказался регистрировать 22 инициативных группы по выдвижению кандидатов в президенты страны, в том числе по выдвижению так называемых "кандидатов протеста". Кампанию по выдвижению десятков таких кандидатов организовал Статкевич. Группу Статкевича также не стали регистрировать в связи с непогашенной судимостью.

В ЦИК обвинили сторонников оппозиции в попытке заразить членов комиссии коронавирусом.

Несколько "кандидатов протеста" пытались в Верховном суде оспорить решение ЦИК.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа.