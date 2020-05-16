Патруль СММ ОБСЕ подвергся обстрелу близ поселка Березовское в Донбассе

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали взрывы вблизи одного из патрулей, работавших в районе населенного пункта Березовское в Донбассе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе миссии.

По ее данным, 15 мая патруль СММ в составе шести сотрудников на двух автомобилях находился на юго-западной окраине населенного пункта Березовское, контролируемого ЛНР. Там проводился мониторинг соблюдения локального режима прекращения огня для ремонта объекта водной инфраструктуры. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) малого радиуса действия собирал уточняющие данные по сообщениям о повреждениях в населенном пункте.

"В 13:36 во время приземления БПЛА СММ малого радиуса действия, когда аппарат был на высоте пяти над землей, четверо членов патруля миссии, находившиеся у автомобилей, увидели два огненных неустановленных боеприпаса, которые летели в их сторону и взорвались в воздухе. Вскоре после этого они увидели и услышали два взрыва, а также увидели дым на высоте ориентировочно 80-100 м над землей и на расстоянии примерно 20 м к северо-северо-западу от своего местонахождения", - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что все четверо наблюдателей укрылись в автомобилях, а затем благополучно вернулись на базу в населенном пункте Кадиевка (50 км к западу от Луганска).

В свою очередь, в самопровозглашенной ЛНР заявили, что взрывы вблизи патруля СММ в районе Березовского являются следствием целенаправленного обстрела наблюдателей ОБСЕ со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил журналистам, что анализ, проведенный представительством ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), показал, что обстрел вели из подконтрольных Киеву населенных пунктов из вооружения БМП-2 с применением осколочно-трассирующих снарядов.