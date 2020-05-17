Подворье РПЦ в Страсбурге открылось для прихожан после карантина

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Храм Всех Святых в Страсбурге в субботу открылся для прихожан и посетителей спустя два месяца после того, как его посещение было ограничено для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

"Храм открыл свои двери, но пока только для индивидуальной молитвы. Собрания, в том числе и религиозные, во Франции пока не разрешены. Верующие снова могут помолиться в храме, поставить свечки, подать записки о живых и усопших, посетить нашу лавку", - сообщил "Интерфаксу" настоятель подворья Русской церкви в Страсбурге архимандрит Филипп (Рябых).

Священник рассказал, что в первый день в храм пришли постоянные прихожане. "Одна прихожанка поделилась со мной радостью и сказала, что расплакалась, когда была в храме, и не хотела уходить. Я и сам испытал спонтанную радость, и ком подступил к горлу, когда увидел, как люди свободно шагают по церковному двору, а калитка и двери храма вновь свободно открыты", - поделился настоятель.

Он напомнил, что, пока храм был закрыт, духовенство не переставало совершать богослужения.

"Воскресные и праздничные службы транслируются с приходской странички в "Фейсбуке", и прихожане нам очень благодарны за это. Теперь мы ведем еще и трансляцию службы на улицу. Благо у нас большой церковный двор", - сказал священник.

Он не возражает против ношения масок в храме, хотя это не является обязательным.

"Ждем новых распоряжений властей. Ведутся разговоры о том, что в июне будут разрешены богослужения с ограниченным числом прихожан", - сказал отец Филипп.

Он уверен, что после снятия ограничений церковная жизнь вернется в прежние формы, но останутся те наработки, которые возникли во время карантина. "Например, люди, в том числе и старшего поколения, стали лучше пользоваться современными средствами коммуникации для того, чтобы узнавать о новостях общины и чтобы мобилизоваться для осуществления общинных проектов", - считает настоятель.

Во Франции с понедельника, 11 мая, начали ослаблять ограничения, введенные два месяца назад для предотвращения распространения коронавируса. В частности, был отменен карантин, открылись начальные школы, многие магазины. По- прежнему запрещены массовые скопления людей, собираться можно группами не более десяти человек.