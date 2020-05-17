Демократы начали проверку увольнения Трампом генерального инспектора Госдепа

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Члены Конгресса США из Демократической партии инициировали проверку законности решения президента Дональда Трампа снять с должности генерального инспектора госдепартамента Стивена Линика.

"Мы неизменно выступаем против политически мотивированного увольнения генерального инспектора и выхолащивания президентом этого критически важного поста", - говорится в заявлении высшего представителя демократов в Комитете по международным отношениям Сената Боба Менендеса, опубликованном его на сайте. Соавтором инициативы Менендеса стал председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиот Энгел.

Они считают, что госсекретарь Майк Помпео лично рекомендовал Трампу уволить Линика, который, как писало издание Politico, "начал расследование в отношении предполагаемых злоупотреблениях госсекретаря Майка Помпео своим служебным положением в личных целях". То, что Помпео связан с увольнением Линика, подтверждает и источник CNBC в Белом доме. По его словам, "секретарь Помпео рекомендовал этот шаг (увольнение Линика - ИФ), и президент Трамп согласился".

Накануне Трамп в письме спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси уведомил Конгресс, что освобождает от занимаемой должности генерального инспектора госдепартамента Стива Линика.

Трамп заявил, что "больше не доверяет" Линику, и обещал прислать на утверждение в Сенат кандидатуру, которая пользуется доверием со стороны президента и "отвечает соответствующим требованиям".

Пелоси заявила, что этот шаг Трампа является "возмездием", и направлен против "патриотически настроенных государственных служащих, которым поручено осуществлять надзор от имени американского народа".

"Генеральный инспектор Линик наказан за то, что честно выполнят свой долг по защите Конституции и нашей национальной безопасности, как того требует закон и присяга", - подчеркивалось в распространенном заявлении спикера.

По закону президент при намерении уволить генерального инспектора Госдепа должен за 30 дней уведомить об этом Конгресс.