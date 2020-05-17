Число жертв коронавируса в США превысило 90 тысяч

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В США с начала пандемии COVID-19 от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 90 113 человек, сообщил портал Worldometer, специализирующийся на мировой статистике.

Общее число инфицированных коронавирусом достигло в Соединенных Штатах 1 507 773 человек, излечились почти 340 тысяч пациентов.

Всего в мире в воскресенье по состоянию на 07:30 по московскому времени насчитывалось 4 721 828 заразившихся при 313 260 случаях летального исхода.