В десятку самых богатых резидентов Великобритании попали трое россиян

Среди них Алишер Усманов, Роман Абрамович и Михаил Фридман

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Российские бизнесмены Алишер Усманов, Роман Абрамович и Михаил Фридман заняли с восьмой по десятую строчки в списке самых богатых налоговых резидентов Великобритании, согласно ежегодному рейтингу британской газеты Times.

Основатель и основной акционер USM Holdings Алишер Усманов получил восьмое место в рейтинге с 11,339 млрд фунтов стерлингов. Его состояние увеличилось на 783 млн по сравнению с прошлым годом, отмечает Times.

Инвестор Роман Абрамович за последний год увеличил состояние почти на 1,9 млрд фунтов и занял девятое место с 11,221 млрд фунтов стерлингов.

Совладелец LetterOne Holdings и "Альфа-Групп" Михаил Фридман впервые отмечен в рейтинге Sunday Times и занял десятое место с 10,9 млрд фунтов.

Рейтинг возглавили в этом году индийские предприниматели Шри и Гопи Хиндуя, владельцы компании Hinduja Group с состоянием в 22 млрд фунтов. Второе место за основателями Trans World Group братья Дэвид и Саймон Рубен. Их состояние в Times оценили в 18,664 млрд фунтов. Третье место получил британский миллиардер Джим Ратклифф с 18,15 миллиарда фунтов.