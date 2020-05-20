США передали Украине 15,5 млн долларов для борьбы с коронавирусом

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Власти Украины получили помощь от США в размере 15,5 млн долларов для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил Госдепартамент.

Уточняется, что Киев получил 13,1 млн долларов гуманитарной помощи в области здравоохранения, которая "позволит улучшить возможности местных медицинских учреждений по уходу за больными и борьбе с дальнейшим распространением COVID-19".

Кроме того, предоставленная помощь включает 2,4 млн долларов, предназначенных на поддержку уязвимых групп населения во время пандемии.

"Соединенные Штаты инвестировали почти 5 млрд долларов в общую помощь Украине за последние 20 лет, в том числе почти 362 млн долларов на здравоохранение", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства США.

Согласно сообщению Госдепартамента, финансовую помощь от США для борьбы с COVID-19 также получили Казахстан - более 3,1 млн долларов, Киргизия - 900 тыс. долларов, Таджикистан - 866 тыс. долларов, Туркменистан - около 920 тыс. долларов, Узбекистан - примерно 3,9 млн долларов, Армения - 2,7 млн долларов, Азербайджан - почти 3,6 млн долларов, Белоруссия - 1,7 млн долларов, Грузия -2,7 млн долларов и Молдавия - почти 2,2 млн долларов.