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Американские ученые сочли преждевременным введение "иммунных паспортов" по COVID-19

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Введение "иммунных паспортов" для невосприимчивых к вирусу SARS-CoV-2 на данном этапе преждевременно, считают американские исследователи.

Сотрудники кафедры микробиологии Школы медицины Маунт-Синай в Нью-Йорке Флориан Краммер и Вивиана Симона опубликовали в авторитетном журнале Sciencе статью с обзором существующих тест-систем на выявление антител к новому коронавирусу, а также отметили ряд "узких мест", связанных с такими исследованиями.

Ученые обращают внимание, что выявление людей с иммунитетом имеет в том числе политический и экономический аспекты, поскольку отсутствие сведений о, например, продолжительности иммунитета может привести к неверным решениям о развертывании рабочей силы и т.д.

Исследователи отмечают, что люди, инфицированные другими коронавирусами, вызывающими обычную простуду, вырабатывают ответы антител и защищены от повторного заражения в течение многих лет. Если происходит повторное заражение, оно часто бывает легким или бессимптомным.

Кроме того, установлено, что заражение SARS-CoV-1 (возбудитель атипичной пневмонии, вспышка которой произошла в 2003 году) также вызывает реакции нейтрализующих антител, которые длятся в течение нескольких лет.

"На основании этих данных предполагается, что индивидуумы с антителами к SARS-CoV-2 менее восприимчивы к повторному заражению, что снижает риск тяжелого COVID-19 и также ограничивает возможность распространения вируса. (...) Выявление защитных иммунных реакций также является важным фактором для работников здравоохранения. Кроме того, люди, невосприимчивые к SARS-CoV-2, могут быть защищены от карантинных и социальных мер дистанцирования во время потенциальной второй или третьей волны инфекций SARS-CoV-2 зимой 2020 года", - отмечают ученые.

"Соответственно, некоторые страны предложили "иммунный паспорт" для таких людей. Тем не менее, есть множество предостережений, которые должны быть тщательно рассмотрены", - подчеркивают авторы исследования.

В частности, если антитела обеспечивают иммунитет и защиту, пока неизвестно, как долго они будут сохраняться при необходимом титре: человек, защищенный сегодня, может перестать быть таковым через шесть месяцев.

"Поэтому в срочном порядке необходимо провести исследования, направленные на выявление величины, продолжительности и функциональности иммунных ответов, вызванных инфекцией SARS-CoV-2, включая антитела, а также клеточных (адаптивных) иммунных ответов, и определить корреляцию между иммунным ответом и защитой", - отмечают исследователи.

В апреле против выдачи "иммунных паспортов" также выступила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). ВОЗ подчеркнула, что доказательств невозможности повторного заболевания COVID-19 нет.

Хроника 09 января – 20 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Флориан Краммер Вивиана Симона Школа медицины Маун-Синай США Коронавирус

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