Парламент Эстонии узаконил свою удаленную работу

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Парламент Эстонии на заседании в среду принял поправки в закон о регламенте и порядке работы высшего органа законодательной власти, разрешающие проводить пленарные заседания в удаленной форме.

В дальнейшем участвовать в заседаниях можно будет с помощью электронных средств связи, сказали "Интерфаксу" в пресс-службе эстонского парламента.

Согласно инициированным конституционной парламентской комиссии изменениям в закон, решение о проведении удаленного заседания принимает правление парламента при наличии веских причин. Спикер уведомляет членов парламента о том, что заседание будет проведено в удаленной форме по меньшей мере за три дня до мероприятия. При наличии веских причин срок уведомления может быть короче.

Обновленный закон позволит проводить заседания в таком формате, если членам парламента будет обеспечена возможность удаленно в реальном времени следить за ходом заседания и выполнять необходимые действия. Это означает, что должна быть возможность представлять законопроекты, доклады, протесты, задавать устные вопросы, выступать с речью и голосовать.

Также должна быть возможность сообщить о препятствиях к осуществлению этих действий. При возникновении препятствий в проведении заседания удаленно, его председатель временно прерывает мероприятие до устранения возникших проблем.

За принятие закона проголосовали 89 члена парламента из 101. Такой закон понадобился из-за распространения коронавируса в стране, когда депутатам приходилось работать удаленно в нарушение регламента, на основе временных разрешений.

Ситуация с коронавирусом в Эстонии

Ранее в среду, 20 мая, департамент здоровья Эстонии сообщил, что в стране за сутки проанализировали 1 028 тестов на коронавирус, из которых три (0,3%) показали позитивный результат. Всего в республике после начала пандемии было сделано более 72 тыс. тестов на COVID-19, из которых 1 794 (2,5%) оказались позитивными.

В больницах Эстонии в настоящее время находятся 39 пациентов. По состоянию на среду, 1 472 человека выздоровели, в том числе у 945 человек были закрыты истории болезни. 527 человек ожидают подтверждения о выздоровлении. За минувшие сутки не зарегистрировано новых смертей от коронавируса, всего после начала пандемии в республике скончались 64 человека.