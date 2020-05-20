Украина подаст в Международный морской трибунал меморандум против России

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Украины планирует 22 мая подать в Международный морской трибунал меморандум против РФ в деле о незаконном задержании трех кораблей украинского Военно-морского флота и 24 членов их экипажа, сообщил замглавы МИД Евгений Енин.

Он добавил, что Украина будет требовать от РФ моральной и материальной компенсации для украинских моряков.

"Безусловно, мы исследовали лучшие мировые практики, в том числе практику Европейского суда по правам человека, и мы, безусловно, на максимальном уровне будем требовать компенсацию ущерба нашим морякам", - подчеркнул он в эфире программы "Украина сегодня" на телеканале "Украина 24".

Замглавы МИД заверил, что министерство работает над кейсами против России в полном объеме, и ни один процесс не приостановлен.

Конфликт в Керченском проливе

Российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", двигавшиеся из Одессы в Мариуполь.

Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине задержанные суда.

В России 24 украинских моряков обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения"). Они вернулись на Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

"Угробленные" корабли

Корабли 18 ноября были переданы украинской стороне. Спустя два дня командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что возвращенные корабли - не на ходу, россияне их "угробили", "поснимали даже плафоны, розетки и унитазы".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев изучит состояние возвращенных Россией кораблей ВМС республики и обязательно обратится к РФ, чтобы было возвращено то, чего на них не хватает.