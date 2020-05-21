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Военные ЛНР приступили к учениям

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Боевое слаживание подразделений Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики проводится на военных полигонах, сообщил представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

"Части и соединения Народной милиции Луганской народной республики находятся в состоянии высшей степени боевой готовности, на полигонах республики проводится боевое слаживание подразделений", - сообщил Осадчий в четверг журналистам.

Он отметил, что в ЛНР придерживаются позиции мирного урегулирования конфликта в Донбассе, однако "готовы дать решительный отпор врагу".

Накануне в ЛНР и ДНР заявили о приведении вооруженных сил самопровозглашенных республик в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины.

19 мая глава ЛНР Леонид Пасечник призвал украинское руководство прекратить военные действия в районе объектов инфраструктуры в Донбассе, пригрозив в противном случае "отодвинуть" линию соприкосновения сторон конфликта.

ЛНР Яков Осадчий

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