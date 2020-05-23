Байден заявил, что поддерживающие Трампа афроамериканцы - ненастоящие чернокожие

Кандидат в президенты США Джо Байден Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден оказался под градом критики из-за своего заявления, что афроамериканцы, которые поддерживают действующего главу государства Дональда Трампа, - "ненастоящие чернокожие".

Он уже высказал свое сожаление в связи с этими необдуманными словами.

Как сообщает "Би-би-си", это неосторожное высказывание Байден заявил в интервью чернокожему радиоведущему, использующему псевдоним "Шарлеман, Бог".

Во время 18-минутного интервью, 77-летний Байден напомнил о своих давних связях с черной Америкой. Он напомнил о о своей безоговорочной победе на праймериз в Южной Каролине, в этом штате примерно 60% избирателей - чернокожие.

"Я выиграл в каждом округе. Я получил самую большую долю голосов чернокожих в истории, даже больше, чем Барак Обама", - сказал кандидат.

Он также "гарантировал", что рассматривает нескольких чернокожих женщин в качестве своего вице-президента.

Когда помощник Байдена сказал, что время истекло, ведущий начал протестовать, пояснив, что у него еще много вопросов. Он призвал бывшего вице-президента поучаствовать еще в одном интервью.

"Если вы сомневаетесь, голосовать за меня или за Трампа, вы не чернокожий", - ответил Байден.