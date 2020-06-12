Трамп посчитал Байдена не способным вести переговоры с Китаем и Россией

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу высмеял выступление своего вероятного будущего соперника на выборах Джо Байдена, заключив, что тот совершенно не способен к серьезным переговорам с такими странами, как Россия и Китай.

"Чего, по вашему мнению, добились бы (в случае избрания Байдена - ИФ) Китай, Россия, Япония и другие, если бы вели переговоры с ним? Да у нас попросту не осталось бы страны", - написал он в своем твиттере.

How do you think China, Russia, Japan or others would do with him in a negotiation? We would have no Country left!!! https://t.co/3YlD1ufODX — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 12, 2020

При этом Трамп под этим текстом разместил ссылку на видеоролик с фрагментом выступления Байдена перед СМИ. Там запечатлен момент, когда бывший вице-президент США, видимо, запутался в мыслях и произносит лишенную смысла фразу, которую примерно можно перевести так: "Вы знаете, что быстро усиливающееся...хммм... равно как... ну я не знаю".

Трамп регулярно публично подвергает сомнению способности 77-летнего Байдена, которому дал прозвище "Сонный Джо".

Президентские выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года.