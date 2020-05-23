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Жителям Нью-Йорка разрешили встречаться в группах до шести человек

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал указ, который разрешает местным жителям, начиная с этого уикенда, встречаться в группах до шести человек, сообщает агентство Associated Press.

Пандемия коронавируса

При этом необходимо соблюдать дистанцию и в обязательном порядке носить защитные маски против коронавируса.

Кроме того, мэр города Нью-Йорка Билл де Блазио разрешил на выходных жителям мегаполиса отправиться на пляж, но купаться строго запрещено.

Число инфицированных COVID-19 в США с начала пандемии превысило 1,6 млн человек. Число жертв коронавируса превысило 95,9 тыс. человек, излечились 350 135 человек.

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США Нью-Йорк Коронавирус

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