Жителям Нью-Йорка разрешили встречаться в группах до шести человек

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал указ, который разрешает местным жителям, начиная с этого уикенда, встречаться в группах до шести человек, сообщает агентство Associated Press.

При этом необходимо соблюдать дистанцию и в обязательном порядке носить защитные маски против коронавируса.

Кроме того, мэр города Нью-Йорка Билл де Блазио разрешил на выходных жителям мегаполиса отправиться на пляж, но купаться строго запрещено.

Число инфицированных COVID-19 в США с начала пандемии превысило 1,6 млн человек. Число жертв коронавируса превысило 95,9 тыс. человек, излечились 350 135 человек.