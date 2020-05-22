Демократы потребовали от Трампа объяснений из-за отправки аппаратов ИВЛ в Россию

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Группа демократов в Палате представителей США направила письмо президенту Дональду Трампу с требованием детально объяснить причины его решения направить в Россию аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в рамках пакета помощи на 5,6 миллионов долларов другим странам во время пандемии коронавируса, пишет The Hill.

"Мы глубоко обеспокоены недавними сообщениями о том, что вы предоставляете России крайне важные, необходимые для спасения жизней людей аппараты ИВЛ, в то время, когда они срочно нужны здесь, в Соединенных Штатах, для борьбы с кризисом коронавируса и спасения жизней американцев", - говорится в письме.

Подписанты письма, в числе которых демократы Каролин Б. Малони, Элиот Энгел, Нита Лоуви, Джеймс Клиберн и Стивен Линч, указывают, что средства американских налогоплательщиков, на которые аппараты ИВЛ были куплены и доставлены за границу, не могут и не должны использоваться для получения политической выгоды.

Они потребовали от Трампа до 4 июня предоставить в Конгресс информацию, касающуюся процесса оценки необходимости медицинских поставок в другие страны и финансирования этих поставок.

Сам Трамп неоднократно заявлял, что за последние месяцы в США было настолько хорошо налажено производство аппаратов ИВЛ, что их теперь вполне можно поставлять за границу - без ущерба для американских пациентов.

21 мая самолет ВВС США доставил в московский аэропорт Внуково первую партию американских аппаратов ИВЛ - 50 штук из 200 запланированных. Помощь, по сообщению посольства США в РФ, оказана безвозмездно. Распределять американские аппараты в России будет Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова.

В начале апреля Россия также отправила в США гуманитарный груз с медицинскими масками и медицинским оборудованием, в том числе и аппараты ИВЛ "Авента-М", однако их развертывание было приостановлено после двух пожаров в больницах Москвы и Петербурга.