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Депутат Рады Давыденко найден мертвым в своем офисе в Киеве

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Киеве найден мертвым народный депутат, член депутатской группы "Доверие" Валерий Давыденко.

Член фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива написал в своём телеграм-канале, что Давыденко получил огнестрельное ранение. Обстоятельства выясняются.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко подтвердил гибель депутата.

"Было найдено тело депутата с огнестрельным ранением в голову. Проверяются все версии", - сказал Геращенко агентству "Интерфакс-Украина".

47-летний Валерий Давыденко - украинский предприниматель и политик, народный депутат Украины VIII и IX созывов. Работал в должности заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины (2013-2014). В 2019 году был избран в Верховную Раду 9 созыва как беспартийный самовыдвиженец по 208 округу (Черниговская область). С 6 декабря 2019 - член депутатской группы "Доверие". Член комитета по вопросам экономического развития.

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