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Рядом с телом депутата Рады Давыденко обнаружили пистолет

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Рядом с телом народного депутата Верховной Рады Украины Валерия Давыденко найден пистолет, сообщается на сайте офиса генпрокурора.

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"По предварительным данным, 23 мая 2020 года в 18:29 в одном из офисных помещений Киева уборщица выявила в туалете без признаков жизни народного депутата Украины Валерия Давыденко с огнестрельным ранением головы. Рядом с телом найден пистолет", - отмечается в сообщении прокуратуры.

Начато уголовное производство по факту смерти народного депутата по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Досудебное расследование будут осуществлять следователи Главного управления Нацполиции в Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева, отметили в Офисе генпрокурора.

Ранее отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что 47-летнего потерпевшего с огнестрельным ранением головы обнаружила уборщица в одном из офисов на улице Большая Васильковская.

"В 18.37 женщина сообщила об этом в столичную полицию по спецлинии 102", - говорится в пресс-релизе.

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что тело Давыденко было найдено в субботу в его офисе в Киеве. "Полицией и прокуратурой будут проверяться все возможные версии произошедшей трагедии" - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук. В свою очередь советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк написал в Фейсбуке, что предварительная версия смерти - самоубийство.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, криминалисты и представители других профильных служб под руководством руководителя столичных правоохранителей генерала полиции Андрея Крищенко. Полицейские проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.

47-летний Валерий Давыденко - украинский предприниматель и политик, народный депутат Украины VIII и IX созывов. Работал в должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины (2013-2014). В 2019 году был избран в Верховную Раду 9 созыва как беспартийный самовыдвиженец по 208 округу (Черниговская область). С 6 декабря 2019 - член депутатской группы "Доверие". Член комитета по вопросам экономического развития. В Верховной Раде VIII созыва входил во фракцию "Блок Петра Порошенко", работал в комитете по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

Украина

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