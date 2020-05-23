В МВД Украины назвали предварительную версию смерти депутата Рады

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - По предварительным данным, найденный в субботу мертвым в своем офисе народный депутат Верховной Рады Валерий Давыденко покончил с собой, сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

"Предварительная версия - самоубийство", - написал он на своей странице в фейсбуке в субботу.

Шкиряк отметил, что на месте события работает оперативная группа полиции Киева. "Также там лично находятся глава национальной полиции Украины Игорь Клименко и руководитель ГУ нацполиции в Киеве Андрей Крищенко", - сообщил он.

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что тело Давыденко было найдено в субботу в его офисе в Киеве. "Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, был найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением головы", - написал Геращенко на своей странице в фейсбуке.

Полиция проинформировала, что 47-летнего потерпевшего с огнестрельным ранением головы обнаружила уборщица в одном из офисов на улице Большая Васильковская. "В 18:37 женщина сообщила об этом в столичную полицию по спецлинии 102", - говорится в пресс-релизе.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, криминалисты и представители других профильных служб под руководством руководителя столичных правоохранителей генерала полиции Андрея Крищенко. Полицейские проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.

47-летний Валерий Давыденко - украинский предприниматель и политик, народный депутат Украины VIII и IX созывов. Работал в должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины (2013-2014). В 2019 году был избран в Верховную Раду 9 созыва как беспартийный самовыдвиженец по 208 округу (Черниговская область). С 6 декабря 2019 - член депутатской группы "Доверие". Член комитета по вопросам экономического развития. В Верховной Раде VIII созыва входил во фракцию "Блок Петра Порошенко", работал в комитете по вопросам аграрной политики и земельных отношений.