New York Times отвела всю первую полосу газеты именам жертв COVID-19 в США

В подзаголовке публикации говорится: "В списке не просто имена, это - мы"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Газета New York Times в воскресенье отвела первую полосу статье, озаглавленной "Число жертв приближается к 100 тысячам, неисчислимые потери", в которой публикует длинный список части жертв коронавируса в стране с начала пандемии, сопровождая фамилии кратким некрологом.

В подзаголовке публикации говорится: "В списке не просто имена, это - мы".

The front page of The New York Times for May 24, 2020 pic.twitter.com/Mp4figjnQe — The New York Times (@nytimes) May 23, 2020

По данным портала Worldometer, отслеживающего статистику по важнейшим мировым событиям, в США по состоянию на 05:00 по московскому времени от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 98 683 человека, число инфицированных достигло 1 666 828 человек.

Всего в мире, сообщает портал, число заразившихся превысило 5,4 млн, скончались 343 804 человека, излечились более 2,2 млн.