Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:19Заразились
на 24.05В России 344 481+8 599В мире 5 310 362+99 545

В Киеве активисты обклеили листовками забор и ворота дома, где живет Зеленский

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Колонна участников акции "Год Зеленского. Год реванша. #СтопРеванш" пришли к дому на улице Грушевского, 9а в центре Киева, где владеет квартирой президент Украины Владимир Зеленский.

В миреВ Киеве устроили акцию по случаю первой годовщины президентства ЗеленскогоВ Киеве устроили акцию по случаю первой годовщины президентства ЗеленскогоЧитать подробнее

Как передает корреспондент "Интерфакса-Украина", к зданию подошли около тысячи человек с национальной символикой и флагами политических партий "Национальный корпус", "Демократическая секира", ВО "Свобода" и общественной организации "Дело громад".

Активисты называют целью сегодняшней акции необходимость напомнить главе государства о своих требованиях, среди которых увольнение и наказание для руководителя офиса президента Андрея Ермака и прекращение, как говорят участники акции, "реванша пророссийских сил и капитулянтской политики в отношении окончания войны в Донбассе".

Они обклеили забор и ворота вокруг дома, где Зеленский владеет недвижимостью, листовками с собственными требованиями и зажгли файеры во время исполнения государственного гимна.

После этого протест объявили оконечным, люди начали расходиться.

Украина Киев Владимир Зеленский

Новости по теме

Новости

Нетаньяху попросил суд по его делу транслировать по телевидению

Нетаньяху попросил суд по его делу транслировать по телевидению

В Киеве устроили акцию по случаю первой годовщины президентства Зеленского

В Киеве устроили акцию по случаю первой годовщины президентства Зеленского

Полиция применила слезоточивый газ против участников нового митинга в Гонконге

Полиция применила слезоточивый газ против участников нового митинга в Гонконге

Число жертв коронавируса в мире превысило 342 тыс. человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 342 тыс. человек

Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 мая

Посольство РФ в США попросило Bloomberg извиниться за дезинформацию о рейтинге Путина

Посольство РФ в США попросило Bloomberg извиниться за дезинформацию о рейтинге Путина

New York Times отвела всю первую полосу газеты именам жертв COVID-19 в США

За сутки в материковом Китае выявлено три активных случая заражения

Рядом с телом депутата Рады Давыденко обнаружили пистолет

В МВД Украины назвали предварительную версию смерти депутата Рады

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');