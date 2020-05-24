В Киеве активисты обклеили листовками забор и ворота дома, где живет Зеленский

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Колонна участников акции "Год Зеленского. Год реванша. #СтопРеванш" пришли к дому на улице Грушевского, 9а в центре Киева, где владеет квартирой президент Украины Владимир Зеленский.

Как передает корреспондент "Интерфакса-Украина", к зданию подошли около тысячи человек с национальной символикой и флагами политических партий "Национальный корпус", "Демократическая секира", ВО "Свобода" и общественной организации "Дело громад".

Активисты называют целью сегодняшней акции необходимость напомнить главе государства о своих требованиях, среди которых увольнение и наказание для руководителя офиса президента Андрея Ермака и прекращение, как говорят участники акции, "реванша пророссийских сил и капитулянтской политики в отношении окончания войны в Донбассе".

Они обклеили забор и ворота вокруг дома, где Зеленский владеет недвижимостью, листовками с собственными требованиями и зажгли файеры во время исполнения государственного гимна.

После этого протест объявили оконечным, люди начали расходиться.