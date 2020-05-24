Участники киевской акции решили дойти до дома Зеленского

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Колонна участников акции "Год Зеленского. Год реванша. #СтопРеванш" двинулась с площади Независимости в центре Киева в сторону Европейской площади.

Оттуда протестующие планируют направиться к Мариинскому парку, у которого расположен дом, где живет президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент "Интерфакса-Украина".

Протестующие прошли по Крещатику до Европейской площади, где установили красно-черный флаг у места, где погиб первый участник событий на Майдане в феврале 2014 года, и почтили память других погибших.

Далее активисты двинулись вверх по улице Грушевского. Их цель - прийти к Мариинскому парку и далее к дому по адресу Грушевского, 9а, где, по их информации, проживает Зеленский.

Колону участников акции сопровождают автомобиль и автобус взрывотехников, сотрудники полиции и кинологи с собаками. Движение по улице Грушевского перекрыто.

Ранее на майдане Независимости собралось около тысячи человек с национальной символикой и флагами политических партий "Национальный корпус", "Демократическая секира" и общественной организации "Дело громад", которые и выступили организаторами акции. Поводом стала первая годовщина президентских полномочий Владимира Зеленского.