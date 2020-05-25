Число зараженных коронавирусом в Бразилии превысило 360 тыс. с начала пандемии

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Бразилии с начала пандемии COVID-19 общее число инфицированных достигло 363 221 человека, увеличившись за сутки на 15 813 случаев, сообщило министерство здравоохранения страны в воскресенье.

Новыми жертвами коронавируса стали 653 человека, общее число летальных исходов достигло 22 666, говорится в официальном сообщении ведомства.

Бразилия по числу связанных с коронавирусом заболеваний занимает второе место в мире после США. Из-за роста числа зараженных США ограничили въезд для всех иностранцев, которые бывали в Бразилии за последние две недели.