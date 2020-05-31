В Иерусалиме закрытая из-за COVID-19 мечеть аль-Акса вновь приняла верующих

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Мечеть аль-Акса в Иерусалиме открылась в воскресенье, она была закрыта на протяжении 70 дней из-за пандемии COVID-19, информирует Управление по делам мусульманских святынь "Вакф".

На утренней молитве присутствовали около 700 верующих. Им было предписано соблюдать ряд мер предосторожности, в частности необходимо использовать маску, собственные молитвенные коврики, а также придерживаться социальной дистанции.

Мечеть аль-Акса является третьей по значимости почитаемой святыней ислама.

Ранее в Вифлееме открылась для посетителей базилика Рождества Христова, а также Храм Гроба Господня в Иерусалиме, которые были закрыты из-за коронавируса.

За время пандемии COVID-19 палестинские власти выявили около 600 случаев заражения, пять пациентов скончались.