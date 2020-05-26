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Премьер Нидерландов не смог навестить умирающую мать из-за COVID-ограничений

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не смог навестить свою умирающую мать в доме престарелых из-за введенных в стране ограничений по коронавирусу, сообщает во вторник телеканал Sky News.

Мать политика - 96-летняя Мике Рютте-Дилинг - умерла в доме престарелых в Гааге еще 13 мая, передает телеканал со ссылкой на заявления премьера. Однако Рютте не смог увидеться с ней до этого из-за введенных его правительством 20 марта ограничений по COVID-19, одно из которых - это запрет на посещение домов престарелых.

Между тем, как отмечают нидерландские СМИ, Рютте-Дилинг умерла не от коронавируса, хотя в доме престарелых, где она жила, была зафиксирована вспышка этой новой инфекции.

По данным портала Worldometer, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, на 26 мая в Нидерландах было зафиксировано 45 578 случаев инфицирования, 5 856 человек, заразившиеся COVID-19, скончались.

Скандал вокруг советника Бориса Джонсона

Информация о Рютте и его матери появилась на фоне политического скандала в Великобритании, где советник премьера Бориса Джонсона в конце марта съездил к своим родителям, живущим примерно в 320 км от Лондона, несмотря на разгар эпидемии коронавируса в стране и объявленный там режим изоляции.

Джонсон выступил в защиту Доминика Каммингса, отметив, что у его советника "не было других вариантов". "Во всех отношениях он действовал ответственно и законно", - указал премьер. В результате Джонсона раскритиковали в правящей Консервативной партии Великобритании, в которой состоит и сам премьер.

Накануне, 25 мая, стало известно, что Каммингс отказался уходить в отставку из-за нарушения правил карантина. "Решения принимать премьер-министру, не мне", - сказал он журналистам, отметив, что не считает свои действия неправильными.

Хроника 09 января – 26 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Марк Рютте Нидерланды Коронавирус

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