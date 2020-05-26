Правозащитники обратились к Голиковой из-за россиян, застрявших в Индии и Черногории

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российское подразделение Международного комитета защиты прав человека обратилось к вице-премьеру Татьяне Голиковой в связи с жалобами застрявших в Гоа россиян на нехватку мест на рейс 28 мая.

"В адрес российского подразделения комитета обратились ряд граждан, сообщивших, что более 300 россиян из Санкт-Петербурга находятся на территории Индии (штат Гоа) и в связи с закрытием из-за COVID-19 границ и авиасообщения не могут вернуться на родину более 2 месяцев, многие жалуются, что им не хватило билетов на запланированный 28 мая рейс", - сообщил "Интерфаксу" вице-президент российского подразделения Иван Мельников.

В письме правозащитников также указывается, что обратившиеся граждане испытывают проблемы с проживанием, питанием, а также с получением материальной помощи от государства. Мельников отметил, что, по его информации, россияне сталкиваются с административными проблемами в попытках получить помощь и вернуться на родину.

Также правозащитник сообщил, что в адрес комитета обратились россияне, находящиеся в Черногории. По его словам, порядка 200 граждан РФ не могут вернуться домой из этой страны.

"В связи с поступившими жалобами, я обратился к Татьяне Голиковой с просьбой оказать поддержку защите прав граждан РФ, находящихся в Гоа и Черногории и всесторонне содействовать организации консульской помощи, предоставлении материальной помощи и возвращению домой", - сказал Мельников.

В начале апреля стало известно, что авиакомпания "Уральские авиалинии" в связи с решением Росавиации отменила рейсы из Индии, на которых должны были вылететь россияне.