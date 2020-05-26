Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:24Заразились
на 26.05В России 362 342+8 915В мире 5 495 061+87 448

Правозащитники обратились к Голиковой из-за россиян, застрявших в Индии и Черногории

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российское подразделение Международного комитета защиты прав человека обратилось к вице-премьеру Татьяне Голиковой в связи с жалобами застрявших в Гоа россиян на нехватку мест на рейс 28 мая.

"В адрес российского подразделения комитета обратились ряд граждан, сообщивших, что более 300 россиян из Санкт-Петербурга находятся на территории Индии (штат Гоа) и в связи с закрытием из-за COVID-19 границ и авиасообщения не могут вернуться на родину более 2 месяцев, многие жалуются, что им не хватило билетов на запланированный 28 мая рейс", - сообщил "Интерфаксу" вице-президент российского подразделения Иван Мельников.

Пандемия коронавируса

В письме правозащитников также указывается, что обратившиеся граждане испытывают проблемы с проживанием, питанием, а также с получением материальной помощи от государства. Мельников отметил, что, по его информации, россияне сталкиваются с административными проблемами в попытках получить помощь и вернуться на родину.

Также правозащитник сообщил, что в адрес комитета обратились россияне, находящиеся в Черногории. По его словам, порядка 200 граждан РФ не могут вернуться домой из этой страны.

"В связи с поступившими жалобами, я обратился к Татьяне Голиковой с просьбой оказать поддержку защите прав граждан РФ, находящихся в Гоа и Черногории и всесторонне содействовать организации консульской помощи, предоставлении материальной помощи и возвращению домой", - сказал Мельников.

В начале апреля стало известно, что авиакомпания "Уральские авиалинии" в связи с решением Росавиации отменила рейсы из Индии, на которых должны были вылететь россияне.

Гоа Индия Черногория Международный комитет защиты прав человека Иван Мельников Коронавирус

Новости по теме

Новости

И.о. главы Нацразведки США сообщил о планах новых санкций против "Северного потока 2"

И.о. главы Нацразведки США сообщил о планах новых санкций против "Северного потока 2"
Пандемия коронавируса

Премьер Нидерландов не смог навестить умирающую мать из-за COVID-ограничений

Экспорт швейцарских часов рухнул в апреле на рекордные 81%

Экспорт швейцарских часов рухнул в апреле на рекордные 81%

Что случилось этой ночью: вторник, 26 мая

Гонконгский гарнизон поддержал вызвавший митинги закон о безопасности Гонконга

Гонконгский гарнизон поддержал вызвавший митинги закон о безопасности Гонконга

Первое испытание ракеты-носителя компании Virgin Orbit закончилось неудачей

Первое испытание ракеты-носителя компании Virgin Orbit закончилось неудачей

Испания пересчитала умерших от коронавируса

Испания пересчитала умерших от коронавируса
Пандемия коронавируса

Еврокомиссия еще в 2017 году предлагала фармкомпаниям разрабатывать вакцины от коронавирусов

Что произошло за день: понедельник, 25 мая

В ВОЗ заявили, что мир пока находится в середине первой волны пандемии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');