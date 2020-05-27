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В Мексике за сутки от коронавируса скончались более 500 человек

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - За истекшие стуки в Мексике зафиксирован 501 случай смерти от связанных с коронавирусом заболеваний, это самый высокий суточный показатель летальных исходов с начала пандемии COVID-19, сообщили медицинские власти страны.

Всего число жертв коронавируса в Мексике достигло 8 тыс. 134 человек, число инфицированных превысило 74,5 тыс.

В мире по числу заболевших и скончавшихся с начала распространения инфекции продолжают лидировать Соединенные Штаты. По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по самым важным мировым проблемам, в США зафиксировано 1 млн 724 тыс. 497 случаев заражения и 100 тыс. 509 смертных случаев, излечились более 477 тыс. человек.

Всего в мире, по данным портала, на 03:00 по московскому времени среды с начала пандемии зарегистрировано 5 млн 678 тыс. 146 инфицированных, 351 тыс. 667 летальных исходов и более 2,4 млн излечившихся. Уровень смертности составляет 45,1 человека на 1 млн населения планеты.

Мексика коронавирус COVID-19

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