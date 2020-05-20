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США, Канада и Мексика продлили закрытие границ еще на 30 дней

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты, Канада и Мексика продлят запрет на несущественные трансграничные поездки еще на 30 дней, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

Министерство внутренней безопасности США заявило, что ограничения, впервые введенные в середине марта, теперь будут продлены до 22 июня как для Канады, так и для Мексики.

Пандемия коронавируса

"Это важное решение, которое будет держать людей в безопасности в обеих наших странах", - сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо о соглашении между США и Канадой.

МИД Мексики также сообщил о продлении ограничений.

"Ограничения будут продолжаться на тех же условиях, на которых они были разработаны с момента их введения 21 марта, а в апреле продлены еще на месяц. Обе страны будут продолжать координировать меры здравоохранения в приграничном регионе", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Мексики в твиттере.

Соединенные Штаты также заявили во вторник, что расширят правила, связанные с пандемией, которые разрешают быструю депортацию мигрантов, задержанных на границах США.

Согласно приказу американского Центра по контролю и профилактике заболеваний о чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения, новые пограничные правила будут продлены на неопределенный срок, но будут пересматриваться американскими чиновниками здравоохранения каждые 30 дней.

США Канада Мексика Коронавирус

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