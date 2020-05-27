Число жертв коронавируса в мире превысило 350 тысяч человек

Фото: Reuters

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 по московскому времени среды достигло 350 458 человек, увеличившись за сутки на 4 226, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на 8:00 среды насчитывалось 5 591 067 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 96 006, излечились более 2,2 млн. человек.

По сообщению портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения заразились 5 686 282 человека, количество смертельных случаев превысило 352 тысячи, излечились более 2,4 млн.

Более 100 тыс. новых инфицированных, по информации университета, зарегистрировано за сутки в США - всего их число достигло 1 681 212 (98 916 скончавшихся), Бразилии - 391 222 (24 512), Великобритании - 266 599 (37 130), Испании - 236 259 (27 117), Италии - 230 555 (32 955), Франции - 182 847 (28 533), Германии - 181 200 (9 334), Турции - 158 762 (4 397), Индии - 151 876 (4 346), Иране - 139 511 (7 508), Перу - 129 751 (3 788).

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 45,2 против 44,6 во вторник. В США он достиг 304 человек, Испании - 580, Великобритании - 546, Италии - 545, Бразилии - 116, Франции - 437, Германии - 101, Турции - 52, Иране - 90, Индии - 3, Перу - 115.

В России, как сообщает портал, на 8:00 по московскому времени воскресенья скончались 26 человек на 1 млн жителей.

По данным российского штаба по борьбе с COVID-19 по состоянию на 10:35 вторника в России было зафиксировано 362 342 заболевших, 3 807 летальных исходов и 131 807 излечившихся.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах.