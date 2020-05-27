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Мэр украинского города через суд потребовал от Зеленского 1 гривну компенсации

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко обратился в суд с иском о защите чести и достоинства к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил адвокат мэра Денис Цыпин.

"Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс. Мы все помним, что несколько дней назад президент Зеленский назвал Бондаренко бандитом. Вот ответ", - заявил адвокат в видеообращении, обнародованном в среду в фейсбуке.

В заявлении отмечается, что подобные фразы в контексте ответа Зеленского журналисту о мэре Черкасс были восприняты истцом и обществом как то, что президент назвал лично Бондаренко бандитом.

В качестве компенсации чиновник просит взыскать с Зеленского одну гривну за моральный ущерб и "унижение чести, достоинства и деловой репутации".

Конфликт вокруг мэра Черкасс

Как сообщалось, 20 мая Зеленский, говоря о мэре Черкасс, сказал, что "за один стол с такими бандитами не сядет". "Я не могу говорить о мэре Черкасс. Как говорить, если местный глава имеет 19 уголовных производств? Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его выбрали - это народ, это право народа Украины, пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите", - заявил он.

Конфликт вокруг мэра Черкасс возник после того, как исполком горсовета на фоне общеукраинского карантина разрешил возобновить работу с 1 мая ряду магазинов, мастерских, рынков и летних площадок ресторанов. Это вызвало недовольство руководства Украины, в том числе Зеленского.

Полиция открыла уголовное производство по факту принятия данного решения властей Черкасс. Сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). Глава МВД Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс жестко отреагировать на шаги по смягчению карантина.

Позиция Бондаренко

В свою очередь Бондаренко заявил, что предпосылкой для смягчения с 1 мая карантинных ограничений в городе стали неравные условия для предпринимателей.

Он выражал уверенность, что городские власти не нарушают правил карантина. Бондаренко предупредил президента Украины, что город будет сопротивляться в случае преследования за решение смягчить карантин.

7 мая суд удовлетворил заявление Черкасской областной государственной администрации и остановил решение горисполкома Черкасс об ослаблении карантина.

Анатолий Бондаренко Черкассы Украина Денис Цыпин Владимир Зеленский

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