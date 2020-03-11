Правительство Украины объявило трехнедельный карантин

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Правительство Украины 11 марта приняло ряд решений по борьбе с угрозой распространения коронавируса и, в частности, предложило ввести на три недели карантин на всей территории страны. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В частности, правительство предложило запретить массовые мероприятия с участием от 200 человек, кроме тех, что проводятся для государственной необходимости. Спортивные мероприятия проводить предлагается без зрителей и с разрешения международных организаций.

Учебные заведения предлагается закрыть на три недели.

Правительство также до 1 июня запретит экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы их гарантированно хватило для защиты населения страны. Ранее такие же меры были введены в России на такой же срок.

Чиновники также решили выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва. Для международного аэропорта "Борисполь" будет закуплено инфракрасное оборудование для скрининга пассажиров.

Ранее о том, что в правительстве готовятся ввести трехнедельный карантин, сообщила депутат Верховной рады Виктория Сюмар.

Также 11 марта ряд ограничительных мер решили ввести власти Киева. В городе до конца месяца решили закрыть учебные заведения и садики, учебный процесс будет организован дистанционно. Массовые мероприятия численностью более 60 человек будут запрещены. В городе закроют развлекательные центры и развлекательные зоны в моллах.

Ограничения обязательны всем организациями, вне зависимости от формы собственности, разъяснил позднее первый замглавы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник. Он предупредил, что за нарушение ограничений последует административная или уголовная ответственность, следить за выполнением этих мер будет полиция.

На Украине пока единственный подтвержденный случай заражения коронавирусом зафиксирован в Черновцах у мужчины, который съездил в Италию.