Избран новый президент банка БРИКС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Кандидат от Бразилии Маркос Прадо Троихо сменит Кундапура Вамана Каматха на посту президента Нового банка развития (НБР). Такое решение 27 мая принял совет управляющих банка на внеочередном заседании, которое прошло под председательством управляющего от РФ - министра финансов Антона Силуанова, сообщила пресс-служба министерства.

Новый президент вступит в должность 7 июля.

До своего назначения Маркос Троихо занимал руководящие должности на государственной службе и в банковском секторе Бразилии. Последняя занимаемая им должность - заместитель министра экономики Бразилии и специальный секретарь по внешней торговле и международным делам. Также на протяжении длительного времени предметно занимался вопросами многостороннего финансово-экономического сотрудничества, в том числе проблематикой БРИКС, говорится в сообщении Минфина РФ.

Ранее Антон Силуанов был избран председателем совета управляющих до следующего, шестого, годового заседания совета управляющих, которое пройдет в 2021 году в России.

Органы управления банка имеют трехуровневую систему: совет управляющих, совет директоров и президент. Президент избирается по представлению одной из стран-учредителей в порядке ротации на 5 лет. Голосование проводится по взвешенной системе в соответствии с долями членов-акционеров. При этом решение принимается специальным большинством, предполагающим поддержку решения четырьмя из пяти представителей государств, а также 2/3 общего количества голосов. Страны изначально договорились, что первым председателем совета управляющих должен быть представитель России, первым председателем совета директоров - представитель Бразилии, первым президентом - представитель Индии.

Разрешенный капитал банка составляет $100 млрд, подписной капитал, который сразу же распределяется между участниками, - $50 млрд, из них $10 млрд - полностью оплаченный капитал, $40 млрд - капитал до востребования. При этом оплаченный капитал должен быть оплачен в течение семи лет, доля России в нем составляет $2 млрд.

Штаб-квартира банка располагается в Шанхае, кроме того, у него есть региональный центр в Южной Африке.

В июле в банке могут появиться новые участники. Как ранее сообщал экс-замминистра финансов РФ Сергей Сторчак, их могут объявить в ходе саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) 21-23 июля, который должен пройти в Санкт-Петербурге. Особенность процедуры привлечения новых членов, которая согласована в рамках Нового банка развития, состоит в том, что новые участники приглашаются каждой из стран-основателей банка.

Новый банк развития был учрежден странами-членами БРИКС в июле 2014 года. Основной целью его работы является финансирование инфраструктурных проектов и проектов, направленных на устойчивое развитие.