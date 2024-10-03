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В Москве считают, что еще рано говорить о создании единой валюты для БРИКС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Не стоит питать иллюзий относительно создания единой валюты в рамках БРИКС, говорить об этом пока преждевременно, заявил на пресс-коференции замглавы МИД Сергей Рябков.

"Говорить о какой-либо единой валюте в строгом смысле этого понятия на сегодня несколько преждевременно. Причина в том, что наши страны имеют существенные различия в подходах к регулированию платежного баланса, национальных финансовых рынков, таргетированию инфляции", - сказал он.

По словам замминистра, "фокус нашего сотрудничества уже определенное время направлен на укрепление автономии и финансового суверенитета стран-участниц объединения и на разработку устойчивых к внешним рискам расчетно-платежных механизмов, которые могли бы обеспечить нормальное функционирование и развитие торговли между странами БРИКС".

В экспортно-импортных операциях России со странами БРИКС доля национальных валют уже достигла 65 процентов, отметил он.

"Мы не должны питать иллюзии и испытывать искусственно завышенные ожидания. Вопрос создания независимых платежных механизмов крайне непростой, он требует выверенного подхода", - подчеркнул Рябков.

На вопрос о перспективах деятельности Нового банка развития (НБР), замглавы МИД ответил: "Мы работаем над тем, чтобы потенциал Нового банка развития (НБР) укреплялся и дальше".

Он напомнил, что этот банк создавался развивающимся миром для развивающихся стран. Его кредитный портфель превышает $32 млрд, и "банк показал значительную чистую прибыль".

"Мы, конечно, считаем важным подключить к работе НБР новых членов БРИКС. Будем работать над повышением возможностей банка с точки зрения увеличения заимствований на рынках развивающихся стран, снижения рисков санкционного давления на деятельность НБР, в том числе за счет более активного использования в кредитовании валют, отличающихся от доллара США", - отметил Рябков.

МИД БРИКС Сергей Рябков НБР
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