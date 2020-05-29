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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:04Заразились
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В Китае не выявлено новых активных случаев заражения коронавирусом

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В материковом Китае за истекшие сутки не было зарегистрировано новых случаев вызванных коронавирусом заболеваний, выявлено пять бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Один из бессимптомных носителей COVID-19 прибыл из-за рубежа.

Не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрировано 82 995 активных случаев заражения, из них 1 788 - ввезенные из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части за сутки также не выявлено новых случаев заражения. С декабря прошлого года в трех районах подтверждено 1 552 случая заболевания: в Гонконге - 1 066 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 441 (семь смертей).

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