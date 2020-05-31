За сутки в КНР выявлено два новых случая активного заражения COVID-19

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрированы два новых случая активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний, выявлено три бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Все заболевшие в активной форме прибыли из-за рубежа в провинцию Шаньдун. Из бессимптомных носителей коронавируса "импортирован" один.

Летальных исходов, связанных с коронавирусом, не зафиксировано.

За предыдущие сутки были выявлены четыре случая активного заражения коронавирусом и четыре бессимптомных больных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрировано более 83 тысяч активных случаев заражения, из них 1 740 ввезены из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части за сутки выявлено три новых случая заражения, все – в Гонконге. С декабря прошлого года в трех районах подтверждено 1 569 случаев заболевания: в Гонконге – 1 082 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао – 45, на Тайване – 442 (семь случаев смерти).